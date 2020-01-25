Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta mücadelesinde HK Kayserispor ve MKE Ankaragücü, 1-1'lik beraberliğin ardından puanları paylaştı. Bu beraberliğin ardından ev sahibi HK Kayserispor 11 puanla son sırada kalırken, konuk ekip MKE Ankaragücü 13 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.

Karşılaşmadan dakikalar

4. dakikada Emre Demir’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahasına ortasında Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

6. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill, pasını müsait durumdaki İlhan’a çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill penaltı noktasında şutunu çıkardı. Kaleye giden topa Emre Taşdemir son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Michal Pazdan, ceza sahası içinde koluyla temas edince maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR kontrollerinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Bernard Mensah hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

27. dakikada sol kattan getirdiği topu ceza sahasına gönderen Emre Taşdemir, topu arka direkte Situm ile buluşturdu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Situm’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lopes’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Kitsiu’nun sağ kanattan ortasında arka direkte topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Cebrail Karayel, rakibi Pedro Henrique ile girdiği ikili mücadelenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.