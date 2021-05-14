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Kayseri'de kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

14 Mayıs 2021 16:20

Havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmalarına bağlı olarak ortaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle Kayseri ‘de bir besici hayatını kaybetti.

İddiaya göre; Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde besicilik yapan iki çocuklu 42 yaşındaki Mehmet Köseoğlu’nu, arazide hayvan otlatırken kene ısırdı. Boynundaki keneyi eli ile çıkardıktan sonra ilçedeki devlet hastanesine giden Köseoğlu, durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç besici tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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