Kayseri'de kazanan yok

Süper Lig'de son 2 maçında puan alamayan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ilk golü 26. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Takımlar soyunma odasına da bu skorla gitti.
Göztepe 48. dakikada Jahovic'in attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 32'ye yükseltirken, Göztepe de 40. puanını hanesine yazdırdı.