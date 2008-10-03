Kayseri de elendi

Kayserispor, Fransız ekibi PSG'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve Avrupa'ya UEFA Kupası 1. Turu'nda veda etti.



Kayseri'de oynanan ilk maçı PSG 2-1 kazanmıştı.



Maçtan dakikalar



Neyse.. Yine de teşekkürler Kayserispor..



Ve uzatmaların da sonu.. Maalesef Kayserisporumuz başaramadı.. 0-0 berabere biten maçın sonunda turu Kayseri'deki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Paris Saint Germain geçti.. Fransız ekibi gruplara kalırken ekibimiz evine dönüyor..

İsveçli hakem uzatmaları 4 dakika olarak gösterdi. Haydi Kayserispor hiç olmazsa bir gol..

Oyunun bu dakikalarında doldur boşalta döndük. Bu arada PSG bir oyuncu değişikliği daha yapıyor. Pancrate çıktı. Sankhare oyunda..

Bu arada oyuna son dakikalarda giren Bilal Aziz'den söz edelim. Kendisi Mardin doğumlu ama Lübnanlı bir ailenin çocuğu. Bilal'in Kayseri'ye hareket getirdiğini de söyleyelim..

Son dakikalara girerken Kayseri adeta tek kale oynuyor. Ancak ataklarımız kaleci Landreau da eriyor..

Dakika 84: İnanılmaz bir gol kaçırdık. Turgay kalenin önünde topa dokunamadı..

Dakika 83: Toledo çıktı, Bilal Aziz oyunda..

Ekibimiz son oyuncu değişikliğini de yapacak.. Bilal kenarda oyuna girmek için maçın durmasını bekliyor..

Dakika 81: PSG'de Luyindula oyunda. Çıkan oyuncu ise Hoarau..

Karşılaşmada son 10 dakika. PSG tamamen sahasına kapanmış vaziyette. Fransız ekibi Kayseri ataklarını karşılamaya çalışıyor..

Kayseri'de maça sol kanatta başlayan Mehmet Eren şu dakikalarda sağ bekte.. Bakalım bu taktiksel değişiklik ekibimize ne getirecek..

Dakika 77: Bu kez sarı kartı gören oyuncu Mehmet Eren..

Karşılaşmada son dakikalara doğru gidiyoruz. Kayseri'ye mutlak gol lazım..

Bu arada serbest atıştan bir şey çıkmadı..

Hem Kayseri, hem PSG oyuncu değişikliğine gidiyor. Kayseri'de Durmuş çıktı, Cangele oyunda. PSG'de ise Sessegnon çıktı Chantome onun yerine oyunda..

Dakika 72: PSG soldan çok tehlikeli bir yerden serbest atış kullanacak..

Dakika 68: Kayseri kalesi çok büyük bir tehlike atlattı. Pancreta sağdan süratli bir şekilde girdi. Kaleyi görür görmez şutunu attı. Top yan diğere çarpıp dışarı çıktı. Bu yüreklerimizi ağzımıza getiren bir pozisyondu..

Şu dakikalarda ekibimiz biraz daha atak gözüküyor. Karşılaşmada son 25 dakikaya giriyoruz..

Dakika 63: Toledo yaklaşık 30 metreden PSG kalesini yokladı. Attığı sert şut üst direği yalayarak dışarı gitti.

Umut'un oyuna girmesiyle Kayseri'de taktiksel bir saha içi değişikliği oldu. Umut sola geçerken, Mehmet Eren sağ kanada geldi..

Dakika 59: Kayserispor'da oyuncu değişikliği. Abdullah çıktı, Umut oyunda..

Parc De Princes Stadı'ndaki az sayıdaki gurbetçiden Kayserispor'a inanılmaz bir destek var. 500 kadar taraftarın 25 bin Fransız'ı bastırdığını söylemek mümkün..

Maçın bu dakikaları daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor.. İki tarafta kontrataklarla hücuma çıkmaya çalışıyor..

Kayseri tribünlerinde meşaleler yanıyor..

İkinci devrenin ilk tehlikeli atağı da PSG'den geldi.. Brezilyalı Ceara'nın sert şutu yandan az farkla autu boyladı..

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.. Kayserispor'a tur için 2 farklı galibiyet gerekiyor. Takımımız 1-0 galip bile gelse maalesef turu geçemeyecek..

Ve maçta ilk yarının son düdüğü çaldı. PSG-Kayseri: 0-0

Karşılaşmanın hakemi 1 dakikalık kayıp zaman işareti verdi.

Dakika 40: Kayseri kalesi büyük bir tehlike atlattı. Soldan gelen ortaya Pancrate yakından ayak koydu ancak Souleymanou'yu da aşan top üstten dışarı çıktı..

Dakika 39: Kayseri çok adamla hücuma çıktı ancak kontratağı yakalayan PSG oldu. Pancrate sağdan çok tehlikeli geldi. Vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Parc De Princes Stadı şu an ''Türkiye.. Türkiye'' sesleriyle inliyor. Tribünlerdeki gurbetçilerden Kayserispor'a büyük destek var..

Dakika 36: Hoarau bir anda kendini Souleymanou ile karşı karşıya buldu. Vuruşunda top çizgiye paralel giderek taca çıktı..

Dakika 33: Kayseri Mehmet Eren'le çok tehlikeli bir şekilde geldi.. Ancak oyuncularımız son vuruşu yapamadı.

Dakika 31: Aghohowa'dan çok sert bir şut. Top defansa çarptı. Bir kez daha korner kullanacağız. Kornerden gelen topa Abdullah kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada 30 dakika geride kaldı. Golsüz eşitlik sürüyor.. Maç genelde orta saha mücadesi şeklinde geçiyor..

Dakika 26: PSG Sessegnon ile bir kez daha kalemizde. Rakip oyuncunun sert şutu yandan dışarı gitti.

Maçın 3. sarı kartı Mulumbu'yu çeken Saidou'ya.. PSG'li futbolcu sakatlık geçiriyor ve tedavi için saha kenarına geldi.

Dakika 21: Kayseri Durmuş'la soldan bir serbest atış kullandı.. Ancak defansa çarpan top kornere çıktı. Kornerden sonuç çıkmadı.

Karşılaşmada 20 dakika geride kaldı.. Golsüz eşitlik var. Ancak Kayserispor zaman zaman kontrataklarla tehlikeler yarattı..

Bu arada bir sarı kart da Fransız ekibinden Clement'e çıktı..

Dakika 16: PSG bir kez daha tehlikeli bir şekilde geldi. Sessegnon'un onsekiz civarından attığı sert şut kaleci Souleymanou da kaldı.

Dakika 12: Kayseri gole çok yaklaştı. Toledo önünde bulduğu topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Landreau'dan dışarı gitti. Korner atışından ise yararlanamadık..

Maçın ilk sarı kartı 11. dakikada Durmuş'a çıktı..

Dakika 8: PSG çok tehlikeli geldi. Pancrate sağdan girdi. Müthiş bir şut çıkardı. Top kaleci Souleymanou'dan döndü..

Dakika 6: Ekibimiz ilk kez rakip kaleye gitti. Ragıp'ın sağ kanattan yaptığı orta rakip kalenin üzerinden dışarı gitti..

Maçın ilk dakikalarında PSG biraz daha atak gözüküyor.. Fransız ekibi sağlı sollu ataklarla Kayseri kalesini yokluyor..

Karşılaşma başladı. Kayserispor'a başarılar diliyoruz..

Maçın başlamasına az bir süre kaldı. PSG'de eski Fenerbahçeli Kezman yedekler arasında.. Kayserispor ise sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle değişik bir 11'le sahada..

Kayseri'de oynanan ilk maç Fransız ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti...

22:00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi ise Johan Eriksson...

UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Kayserispor, PSG deplasmanında...

İyi akşamlar futbolseverler...



