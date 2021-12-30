Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışmada 495 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan yılbaşı nedeniyle il genelinde kaçak alkol üretimi ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Develi ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda, İ.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada; 50 litrelik bidonlar içerisinde 9 adet el yapımı şarap, 5 litrelik bidonlar içerisinde 9 adet el yapımı şarap olmak üzere toplam 495 litre şarap ve şarap üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ç. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen faaliyetlerin aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. (İHA)