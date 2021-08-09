Kayseri'de 4 mahalleyi sel bastı

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı gök gürültüsü, sağanak yağmur ve dolu uyarısı Kayseri’nin özellikle Pınarbaşı ilçesine bağlı dört mahallede etkili oldu. Sağanak yağmur sonrası Dilciler, Saçlı, Kurttepe, Kavlak mahallelerini sel bastı. Özellikle kümes hayvanlarının yaşamını yitirdiği belirtildi.

CHP milletvekili Çetin Arık, sel baskınından sonra bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Arık “Yağan şiddetli yağmur sonrası sele teslim olan Saçlı Mahallemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür can kaybı yok, oluşan maddi hasarın da en kısa sürede giderilmesi için konumun takipçisi olacağız” dedi.

CHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetin ise sağanak yağmur ve dolu sonrası ilçeye bağlı Dilciler, Saçlı, Karabudak (Kurttepe), Kavlak mahallelerini sel bastığını bildirdi. Çetin “Şiddetli yağmurdan sonra evleri sel bastı. Kapıdaki tavukları sel, arpa, buğday, saman yığınları sele maruz kaldı. Bölgeye Jandarma, İtfaiye ve Belediye çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. İlçe Kaymakamı, İlçe Tarım Müdürlüğü zarar tespit raporu düzenleyecek. Bizde CHP İlçe Başkanlığı olarak selzedelerle görüştük, geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk” diye konuştu.