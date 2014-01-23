Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Bingöl: Birileri bizim savcımız olacaksınız dedi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanması ve yargıdaki tasfiyeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıdaki son atamalarla ilgili olarak “İçime sinmiyor.” diyen Bingöl, hiç kimseye biat etmediklerini vurguladı. Bingöl, “Birileri de sadece bizim savcımız olacaksınız dediler. Biz gideriz işimizi yaparız. Devlet memuruyuz” ifadesini kullandı.

Ersan Temizel'in Zaman'da yer alan haberine göre, barodaki bir grup avukat, geçen hafta görev yeri değişen Bülent Bingöl’e veda ziyaretinde bulundu. Avukatlara teşekkür eden başsavcı, sözü yargıdaki tasfiyelere getirdi. Kendilerini sadece hukukçuların anlayacağını söyleyerek, “Türkiye’nin gündemi belli. Hukuktan bahsedebilmek için öncelikle hukuku bilmek lazım. Adalete inanmak lazım. Bizim felsefemiz bu oldu. Adaleti gerçekleştirmek istedik. Sizlerin sayesinde oldu. Bize inanan ve desteklerini hiç çekmeyen doğrudan yana olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Bingöl şöyle devam etti:

Hiçbir zümrenin savcısı olmadık: Biz hiçbir zaman bir sınıfın, bir kişinin, bir zümrenin savcısı olmadık. Herkesin savcısı olmaya çalıştık. Adalet dağıtmaya ve haklıdan yana olmaya çalıştık. İnşallah bunu başarmışızdır.

Herkes adalete inansın: Biz Allah’a inanıyoruz dedik. Birileri ‘biz daha çok inanıyoruz’ dedi. ‘İyi’ dedik. Biz ‘vatan, millet, bayrak’ dedik. ‘Yok’ dediler, ‘Biz daha çok’ dediler. Biz ‘insanları seviyoruz’ dedik. Onlar ‘o hiç olmadı’ dediler. Biz doğru bildiğimizi yaptık. Allah’a inanmaya devam ettik. Adalete inanmaya devam ettik. Bu insanlara da inanmaya, sevmeye devam ettik. Bunun hiç kimse önüne geçemez. Yeter ki herkes doğruyu yapsın, adalete inansın.

Birileri ‘sadece bizim savcımız olacaksın’ dedi: Bizim için ha burası ha Hakkâri. Devlet memuruyuz. Gideriz işimizi yaparız. Biz adalet adamıyız. Biz herkesin savcısıyız. Birileri ‘sadece bizim savcımız olacaksınız’ dedi. Bu atamayla alakalı değil. Geneli söylüyorum. Biz hiçbir zaman biat altına girmeyiz. Hukukun, kanunun, adaletin biatı altındayız. Doğru olan da bu. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Hakim, savcı devlet değildir. Polis devleti de değil, ordu devleti de değil hukuk devletiyiz. Biz bunun için çalıştık hep beraber. Yargının bir ayağı da savunmadır. Böyle devam edecektir.