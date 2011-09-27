Kayseri canisine 3 kez ağırlaştırlmış müebbet verildi!

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Kayseri 2’ci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 3 kez ağırlaştırılmış omür boyu hapis cezası istenen ve geçen 1 Haziran’da Kayseri’de yapılan ilk duruşmada suçmaların kendisine polis baskısı ile kabul ettirildiğini öne süren Uğur Veli Gülışık için mahkeme Yargıtay'a başvurdu. Yerel mahkemenin ’Duruşmanın Kayseri’de görülmesi sakıncalı’ isteğiyle başvurduğu Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, duruşmaların Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesini kabul etti.



Ankara Sincan Özel Tip Cezaevi’ne nakledilen Uğur Veli Gülışık, 5 sayfalık iddianamede 'Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak, çocuğa veya bedenen ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten adam öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuk veya kendini bedenen ve ruh bakımından savunamayacak kişiye cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından yargı önüne çıkarıldı. Kayseri Cumhuriyet Savcısı Ahmet Darkan tarafından hazırlanan iddianamede Uğur Veli Gülışık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Ayrıca sanık Gülışık’ın, ’hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan 3 kez 21 yıla kadar ve ’cinsel istismar’ suçundan da 22.5 yıla kadar olmak üzere, toplam 85.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Yargılandığı Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne son kez çıkarılan sanık Gülışık, yargılaması sırasında akli dengesinin yerinde olduğunu, herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Uğur Veli Gülışık, savunmalarında sabıkasız olduğunu belirterek "Bu çocukları öldürmüş olsaydım ya kafayı yemiştim ya da intihar etmiştim. Üzerime atılı olan suçları kabul etmiyorum. Yapmadığım suçtan dolayı da pişman değilim" iddiasında bulunurken 11 sayfalık yazılı savunma verdi.





Karar açıklandı



Güvenlik nedeniyle Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan davanın bugünkü duruşmasına sanık Uğur Veli Gülışık ile, Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin’in annesi Leyla, babası Hamza ve ağabeyleri Ömer Tekin’le Türkan ayın annesi Özlem Ay katıldı. Cinayet sanığının ifadesi okunurken, etkilenmeleri için öldürülen çocukların anneleri Leyla Tekin ve Özlem Ay dışarı çıkarıldı.



Mahkeme heyeti açıkladığı kararında suçu sabit bulurken Uğur Veli Gülışık'a 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 85 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Karar okunurken yeniden salona alınan acılı anne Leyla Tekin, "Çocuklarımızın katili önce bulundu, ardından en ağır cezaya çaptırıldı. Artık çocuklarımızın kemikleri sızlamayacak. En azından mezarlarında rahat yatacaklar. Bu nedenle buruk sevinç yaşıyoruz"’ diye konuştu.





Anne, katilin yüzüne tükürdü



Salondan çıkartılırken anne Leyla Tekin, sanığın yüzüne tükürdü. Güçlükle sakinleştirilen Tekin, duruşmadan sonra "Yüzüne tükürüyorum, hala gülüyor. Katilin yaptıklarına pişman olduğuna inanmıyorum. Hakim kararı okurken bile ‘Pişmanım’ diyemedi. Pişman olduğuna inanmıyorum. Verilen ağır ceza acımızı biraz olsun hafifletti. Belki bu karar çocuklarımızı geri getirmeyecek. Ama onlar mezarında rahat uyuyacak. Bu karar bizi biraz olsun sevindirdi’’ dedi.



Baba Hamza Tekin de mahkeme kararının kendilerine buruk sevinç yaşattığını söyledi.





Kayseri'de neler olmuştu?



Kayseri'de 21 Eylül 2009 tarihinde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra kaybolan 6 yaşındaki Dilruba ve 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşlerle komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay aylarca tüm aramalara rağmen bulunamadı. 18 ay süren aramalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel birimin titiz araştırması sonucu kayıp 3 çocuğun cesetleri Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'ne bağlı Yahyasaray Köyü yakınlarındaki gölet kenarında yaklaşık 5 dönümlük alanda üst üste gömülmüş halde bulundu.









