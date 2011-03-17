-KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE SİLAHLI SALDIRI KAYSERİ (A.A) - 17.03.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasına gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan belediye binasının ön giriş kapısına saat 02.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla birkaç el ateş edildi. Saldırıda belediye binasının bazı camları kırılırken, duvara da mermi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.