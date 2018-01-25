Kayseri beyaza büründü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkez ve ilçelerinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kayseri’de beklenen kar yağışı dün gece itibariyle önce şehrin yüksek kesimlerinde, ardından da il merkezine yağdı. Gece boyu yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyenler kar yağışı nedeniyle yollarda yürümede zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediyelerin kar temizleme araçları da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

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