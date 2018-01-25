T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri beyaza büründü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkez ve ilçelerinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi

25 Ocak 2018 13:23

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkez ve ilçelerinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kayseri’de beklenen kar yağışı dün gece itibariyle önce şehrin yüksek kesimlerinde, ardından da il merkezine yağdı. Gece boyu yağan kar, kenti  beyaza bürüdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyenler kar yağışı nedeniyle yollarda yürümede zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediyelerin kar temizleme araçları da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİKayserideGeceSabahEsnafBelediyelerinMeteorolojiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24