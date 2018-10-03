Kayseri Basketbol'a yeni sponsor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

BU sezon adını AGÜ Spor Kulübü\'den Kayseri Basketbol\'a çeviren Sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllığına mobilya firmalarından Bellona sponsor oldu. \"Bellona Kayseri Basketbol Kulübü\" adını alan sarı-kırmızılılar, bu beraberliği düzenlenen imza töreniyle resmileştirdi.

Sponsorluk için düzenlenen imza törenine Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, kulüp yöneticileri, antrenör Ayhan Avcı, basketbolcular ve medya mensupları katıldı.

Kulüp başkanı Ömer Yağmur, Boydak Holding’in kendilerine yaptığı katkıya teşekkür ederek, ligde ilk 5 içinde olacaklarını, Avrupa kupalarında ise finale kadar gitmeyi hesapladıklarını söyledi.

Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin de, \"Kayseri\'nin en büyük firması ve bu topraklardan yükselmiş bir kuruluş olarak bu şehrin yükselen değerlerine katkıda bulunmak boynumuzun borcudur. Bellona firmamızla da bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. 4 bin 600 seyirciyle maç yapan, kaba bir deyimle bir futbol takımı kadar seyirci toplayan Kayseri kadın basketbol takımına bir anlamda sahip çıkıyoruz\" şeklinde konuştu.

3.5 yıllık anlaşma sonucu ilk planda Bellona firması tarafından Bellona Kayseri Basketbol Kulübü\'ne 3 milyon 750 bin TL ödeneceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin\'in konuşması

- Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur’un konuşması

- Genel detay

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