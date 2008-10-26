Kayseri Başkent'te güldü

Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu.



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonuna kötü başlayan ve 7 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alması üzerine teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Ankaragücü, 8. hafta mücadelesinden de eli boş ayrıldı.



Takımın başına geçen Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 3-1 kaybetti.



Konuk ekip henüz 1. dakikada Bahadır'ın golüyle adeta galip başladığı maçın ilk yarısını 38. dakikada Cangele'nin attığı golle 2-0 önde kapadı.



İkinci yarıya hızlı başlayan ve 51. dakikada Jaba'nın penaltı golüyle farkı 1'e indiren ev sahibi ekip, kalan bölümde girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. Skoru belirleyen gol ise uzatma anlarında geliştirdiği kontratakta Mehmet Topuz'un ayağında Kayserispor'dan geldi ve maç 3-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.



Konuk Kayserispor, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 14'e çıkarırken, 8. haftada 5. mağlubiyetini alan başkent temsilcisi ise 5 puanda kaldı.



ANKARAGÜCÜ: 1 - KAYSERİSPOR: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Hakan Atilla Gökbilgin, Mustafa İspiroğlu

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Tolga, Burak Özsaraç, Murak Duruer, Cem, Murat Erdoğan, Gökhan, Mehmet Yılmaz, Igleias, Jaba

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turhan, Eren, Aydın, Toledo, Mehmet Topuz, Ragıp, Abdullah, Mehmet Aren, Turgay, Cangele

Goller: Dk. 1 Turgay, Dk. 38 Cangele (Kayserispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada, savunmadan atılan uzun topla buluşan Turgay, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 0-1.



6. dakikada Gökhan;ın ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci Souleymanou topu kornere çeldi.



36. dakikada, Eren;in kaçırdığı topu takip eden Mehmet Yılmaz kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yan direkten geri döndü. Pozisyonu takip eden Igleias;ın vuruşunda savunma gole izin vermedi.



38. dakikada, Kayserispor kalecisi Souleymanou;nun yaptığı uzun vuruşta top Ankaragücü ceza alanına kadar geldi. Meşin yuvarlağı kontrol etmek isteyen kaleci Serkan ile Tolga;nın ceza alanı çizgisinde çarpışması sonucu topu kapan Cangele meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi, 0-2.



41. dakikada, çalımlarla Ankaragücü ceza sahsına inen Cangele;nin vuruşu kaleci Serkan;ın müdahalesiyle kornere çıktı.



Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

