Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu: Çocuk istismarı son 10 yılda 3 kat arttı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Bilge Sarıtaş Ercan, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\' nedeniyle yaptığı açıklamada son 10 yıl çocuklara karşı yapılan cinsel istismarın 3 kat arttığını söyledi.

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, ülke genelinde son 10 yılda çocuklara karşı yapılan cinsel istismarın 3 kat arttığını söyledi. Ercan, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde çocuklara karşı yapılan suçların cezaları Avrupa ile kıyaslandığını makul bir cezadır. TÜİK verilerine çocuk istismarı davası ile ilgili dava sayılarında 3 kat artış yaşanıyor. Bu rakamlar sadece adliyeye yansıyan rakamlar. Biz biliyoruz ki bunun çok daha fazlası var. Çocuk istismarlarındaki artışın nedeni internet ve toplum yapısına uygulamaya dizi ve filmlerin yer almasıdır. Sadece cinsel suçlarda değil son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. 2015 yılında 15 yaş altı 244 çocuk doğum yaptı.\"