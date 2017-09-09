Kayseri Bakan Özhaseki: 15 Yılda Türkiye'yi Tamamen Depreme Hazırlıklı Hala Getireceğiz (2)

BU COĞRAFYA ZAYIF DEVLETİ BARINDIRMAZ

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Katlı Kavşağı temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, “Günlerdir televizyonlara baktığımızda Arakan’da sadece Müslüman olduğu için insanlara tuzaklar kuruluyor ve işkenceler ediliyor. Bütün dünya bunu görmezden davranıyor. Avrupa içeriye mahkeme kararlarıyla atılan biri için Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de demokrasi eksikliğinden bahsediyorlar. Suriye’de yaşanan vahşeti görmüyorlar” ifadelerini kullandı. Özhaseki şöyle devam etti:

“Türkiye zor bir coğrafya. Bu coğrafyayı zayıf devlet kaldırmaz ve barındırmaz. O yüzden biz çok ciddi adımlar atıyoruz. Bizi istemeseler bile güçlü olmaya devam edeceğiz. Ara sıra Suriyelilerden dolayı şikayetlendiğiniz oluyor. Yaklaşık 3 milyon Suriyeli burada barınıyor. Kimin çorbasından bir kaşık eksik oldu? Bizim inançlarımız var. Biz bunu göz ardı edemeyiz.”

Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın mazlumun yanında yer aldığında ne yazık ki bir partinin grup sözcüsü çok çirkin sözler söyledi. Doğrusu ben o sözlerinden utanıyorum. Ne olur bir gün mazlumun yanında yer alın. (Biz iktidar değiliz diyebilirler) Onlarında belediyeleri var. Garibin yanında yer alsınlar. Biz bundan sonra da mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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