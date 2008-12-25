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Spor

Kayseri Avrupa'da ikinci

Avrupa liglerinde en az gol yiyen takım sıralamasında Kayserispor, Olympiakos'un ardından ikinci oldu

25 Aralık 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde sadece yedi gol gören Kayserispor, Avrupa'nın en önemli 10 ligi arasında, en az gol yiyen takım sıralamasında Chelsea ile ikinciliği paylaştı.

Yunanistan'da liderlik koltuğunda oturan Olympiakos 15 maçta kalesinde gördüğü altı golle Avrupa liglerinde en az gol yiyen takım sıralamasında birinci.

Olympiyakos'u 16 maçta yedi gol yiyen Kayserispor izliyor. Premier League'in güçlü ekibi Chelsea de 17 maçta kalesinde yedi gol gördü.

La Liga lideri Barcelona 16 maçta 10 gol, Serie A lideri İnter Milan 17 maçta 11 gol, Hollanda'dan AZ Alkmaar 16 maçta 11 gol, Fransa'dan Olympique Lyon 19 maçta 12 golle sıralanıyor.

Turkcell Süper Lig'de ilk yarıda Kayserispor'dan sonra 12'şer golle lider Sivasspor ve beşinci sıradaki Ankaraspor ile 14 golle ikinci durumdaki Trabzonspor, kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

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