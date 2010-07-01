Kayseri-Ankara hattında neler oluyor?

T24 - Yazısında Par Güvenlik ve Temizlik Şirketi'ne değinen Çiğdem Toker, tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in Kayseri Emniyet Müdürü olduğu dönemde şirketi koruduğu iddialarını hatırlatıyor. Toker şirkete yapılan baskından 1 gün önce 15 milyon liralık nakit para girdiğini ve baskında iki gün sonra şirketin sermaye arttırımını gittiğini belirterek "Baskını biri mi haber verdi?" sorusunu soruyor.



Akşam gazetesi yazarlarından Çiğdem Toker'in "Par Grubu'nun köstebeği kim?" başlığı ile kaleme aldığı (1 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Par Grubu'nun köstebeği kim?





Şirketi 'emniyete' almışlar

Bir işadamı düşünün. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle şirketi, polisin başlattığı çete operasyonunda basılıp kendisi gözaltına alınmış olsun.

Fakat sadece bir gün önce, basılan şirketin sermayesini 15 milyon lira birden artırıp, hemen sonrasında da ortaklık paylarını 'dışarıdan gelen' iki kişiye devretmiş olsun.

Kayseri polisinin, kentteki kamu kurumlarınca açılan temizlik ve güvenlik ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatıp Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklanmasına kadar uzanan operasyonun odaklandığı şirketten söz ediyoruz:

Par Güvenlik ve Temizlik Şirketi...

(Özdemir'in; rakiplerini ihale süreçlerinde tehdit ve rüşvetle yıldırdığı öne sürülen bu şirketi, Kayseri Emniyet Müdürü olduğu dönemde koruyup kolladığı iddia ediliyor.)

24 Mayıs'ta 15 milyon taze para, 25 Mayıs'ta baskın, 27 Mayıs'ta devir!

Önce, üzerinden beş hafta geçmiş bir ajans haberinden kısa alıntı:

'Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs 2010 sabahı, 34 ayrı adrese eşzamanlı baskın yaparak Kayserispor Başkanvekili ve Par Grup Yönetim Kurulu Başkanı Türker Horoz'un da aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı.'

Şimdi de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Haziran 2010 tarihli nüshası...

Bu sayıda Par Temizlik ve Güvenlik Şirketi'ne ait iki adet karar var:

(Yayım tarihinin 7 Haziran olması yanıltmasın)

Halen cezaevinde bulunan Par Temizlik'in iki ortağından biri Türker Horoz ile İlker Horoz, 24 Mayıs'ta (polis baskınından bir gün önce) toplanıp özetle şöyle bir karar almışlar:

'2.5 milyon lira olan şirket sermayesini, 17.5 milyon liraya çıkarıyoruz. 8 milyon 750 bin lirasını Türker Horoz, 8 milyon 750 bin lirasını da İlker Horoz, her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt ettik.'

Sermaye artırımı Varlık Barışı'ndan...

Artırılan 15 milyon liralık sermayenin kaynağı ne peki? O da kayda geçirilmiş:

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun.

Adının uzunluğu yanıltmasın: Sözü edilen, kamuoyunun 'Varlık Barışı' diye bildiği kanun...

Gelelim aynı tarihli (7 Haziran 2010) Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki ikinci Par kararına...

Bu defa, Par şirketinin iki ortağı Türker ve İlker Horoz, her biri 8 milyon 750 bin lira olan hisselerinin tamamını 'dışarıdan gelen' Osman Sezer A. Kahyaoğlu ile Türkay Kahyaoğlu'na devretmişler. Ve 'şirketle hiçbir ilgileri kalmamış.'

Karar tarihi 27 Mayıs 2010. Şirket sermayesinin 15 milyon lira birden artırılmasından sadece üç gün; şirkete düzenlenen baskından iki gün sonra...

Devir kararının imza bölümünde ise Horoz kardeşler yerine vekillerin imzasını görüyoruz. İlker Horoz'un yerine Duygu Horoz. Türker Horoz'un yerine ise Kutluay Şahin.

Muhtemeldir ki sebep, ortakların 'gözaltında' olması...

Tamamı belgelere dayalı bu tablo içinde, yönelteceğimiz soru ise -naif kaçsa da- şu:

Par Temizlik şirketine, baskını biri mi haber verdi?





