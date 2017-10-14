Kayseri 1'inci Kitap Fuarı törenle açıldı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIC-KAYSERİ, (DHA)- BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin, \'Okuyan ve Okutan Şehir\' sloganı ile düzenlediği \'1\'inci Kayseri Kitap Fuarı\' kapılarını ziyaretçilerine açtı. 120 yayınevi ve 250\'ye yakın yazar, şair ve sanatçının katıldığı fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, \'\'Bu kitap fuarı ticari değil kültürel kaygının sonucudur. Belediyeler sadece fiziki alt yapı değil, insani alt yapı için de böyle kitap fuarları düzenlemelidir\'\' dedi

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği Kitap Fuarı\'nın açılışına Ak Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yazarlar; Nuri Pakdil ile Rasim Özdenören, Recep Garip, Pelin Çift, Mete Yarar, Hanefi Avcı da katıldı. Tahtadan kitapların yer aldığı kürsüde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi \'Kütüphaneler Şehri\', \'Okuyan Şehir\' yapmak için çaba harcadıklarını, bu hedefe yönelik yatırım ve hizmetler yaptıklarını söyledi. 22 Ekim\'e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak fuarla ilgili konuşan Başkan Çelik, şöyle dedi:

\"Birçok temel atma ve açılış törenleri yapıyoruz ama bence en anlamlı etkinlik bu oldu ve bizi çok heyecanlandırdı. Belediye olarak sanat, spor ve kültür kenti olmanın peşindeyiz. Kültürel açıdan insan altyapısı oluşturmak istiyoruz. Belediyeler sadece fiziki altyapılar değil, insani altyapılar da oluşturmalıdır. Kayseri\'de Türkiye\'nin en büyük üniversite kütüphanesini yapıyoruz. Meryemana Kilisesi, Türkiye\'nin bilimsel yayınlarıyla en klas olarak açılışa hazırlanıyor. Yazarlık Okulu açtık. Büyükşehir Araştırmalar merkezi BÜSAM\'da süreli ve süresiz yayınlar çıkardık. BÜSAM Akademi\'yi kurduk. Biz bu kitap fuarını ticari kaygılarla değil, kültürel kaygılarla düzenledik.\"

\"KAYSERİ SAPINA KADAR DİNDAR GENELKURMAY BAŞKANI YETİŞTİRDİ\"

Kitap fuarının açılışına katılan ünlü yazar Nuri Pakdil de Kayseri\'nin kültürel yapısına değindiği konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'a övgüler yağdırdı. Yaşlılığı nedeniyle kürsü yerine oturduğu protokol çadırından mikrofonla katılımlara seslenen Nuri Pakdil, \"Kayseri\'nin bir önemli değerlendirinden biri de Kayseri Lisesi\'nden mezun olan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar paşadır. Ne mutlu Kayseri\'ye. Elhamdülillah sapına kadar dindar bir Genelkurmay Başkanımız\'ı yetiştirmiştir. Hulusi Paşa\'dan Allah razı olsun. Ankara\'da bizim eve geldi. Oturduk, sohbet ettik. Ne Mutlu Kayseri\'ye. Dindar Genelkurmay Başkanı\'nı lisede okuttu. Kayseri, Cumhurbaşkanımızın danışmanı Şükrü Karatepe\'yi de yetiştirdi. Buradan sesleniyorum od a bana gelsin, sohbet edelim\'\' dedi.

İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven\'ın okuduğu duanın ardından açılışa katılan protokol mensupları kurdeleyi keserek,120 yayınevinin açtığı standları gezdi.



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