Kayra Şarap Akademisi'ne 'kaçak' iddiası

Mey İçki’nin çoğunluk hissesine sahip olan Texas Pacific Group’un (TPG) Türkiye’de şarap kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulan Kayra Şarap Akademisi’nin, kurs açma izin belgesi alınmadan faaliyete geçtiği iddia edildi.



Taraf Gazetesi'nin 16.09.09 tarihli haberine göre kaçak kurslar düzenlendiği öne sürülen Akademi’nin kapatılması yolunda rapor hazırlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması istendi. Mey İçki’den yapılan açıklamada ise firmaya iddia edildiği şekilde herhangi bir inceleme bilgisi veya kararın tebliğ edilmediği ifade edildi



İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı



Kayra Şarap Akademisi hakkında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü tarafından başlatılan inceleme sonucu ilköğretim müfettişlerince, akademinin Milli Eğitim’den izin almadan kurs düzenlediği saptandı.



Müfettişlerin incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, akademinin, yasal izin olmadan ücret karşılığı düzenli şarap eğitimi konularında kurslar düzenlendiği, evde likör yapımıyla ilgili eğitim verdiği belirtildi.



Müfettiş raporunda, yasal izin belgesi olmadığı belirlenen akademiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması, faaliyetine devam eden Kayra Şarap Akademisi’nin faaliyetinin durdurulmasının uygun olacağı yönünde teklif getirildi.



Hazırlanan rapor, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce İstanbul Valiliği’nin onayına sunuldu. İstanbul Valiliği de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklifini işleme koydu. Bu arada, müfettiş raporlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılması istenen suç duyurusunda da, akademi yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 263. maddesi uyarınca işlem yapılması talep edildi. Bu madde 'Kaçak kurs açılması'nı düzenliyor.



Mey İçki: İşyeri ruhsatımız var



Mey İçki’den yapılan açıklamada, akademinin işyeri olarak Beyoğlu Belediyesi’nden alınmış “işyeri açılış ruhsatı” ile faaliyetine başladığından bu yana tüm yasal yükümlülüklere uyduğu, bugüne kadar herhangi bir soruşturma veya idari yaptırıma maruz kalmadığı belirtildi.



Açıklamada, 'TAPDK’dan alınmış alkollü içki satış ruhsatı ile faaliyet gösteren şarap ağırlıklı restoran var. Şarap tadımları ise, alkollü içki satışı yapılan bu restoranda yapılmaktadır' dendi.