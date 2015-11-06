Kaynar suyla haşladığı eşini, ağır yaralı halde 2 gün boyunca eve hapsetti

İstanbul Küçükçekmece'de oturan Yunus E., kaynar suyla haşladığı eşi Zeynep E.'yi, yaralı halde eve hapsetti. Telefona ulaşarak babasına mesaj atmayı başaran kadın, 2 günün sonunda kurtarıldı. Operasyon başlatan güvenlik ekipleri, Yunus E.'yi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre olay, 23 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Yunus E. mutfaktan aldığı bir tencere kaynar suyu eşi Zeynep E.'nin üzerine döktü. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen genç kadın acılar içinde kıvranırken,Yunus E. eşini 2 gün evde hapsetti.

Zeynep E. bir şekilde ele geçirdiği cep telefonu ile babasına "Ölüyorum kurtar beni" diye mesaj attı. Bunun üzerine çiftin evine gelen baba İlhan E, kızını yaralı halde buldu. Çağırılan ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürülen Zeynep E. yoğun bakımda tedaviye alındı. Baba İlhan E, Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na giderek Yunus E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay üzerine operasyon başlatan polis Yunus E.'yi yakaladı.