Kaynar kaplıcalara düşen adam yaşamını yitirdi

ABD'deki Yellowstone Ulusal Park'ın yetkilileri, kaynar kaplıcalara düşen bir ziyaretçinin öldüğünü açıkladı.

23 yaşındaki Colin Nathaniel Scott'un kız kadeşiyle birlikte yürürken, ana yürüyüş yolundan 200 metre kadar ayrıldıktan sonra Norris Kaynağı Havzası'ndaki kaplıcaya düştüğü sanılıyor.

Scott'un bedenini çıkarmaya çalışan yetkililer henüz başarılı olamadı.

Parkın bu bölgesindeki kaynar suların ince bir kaya tabakasının hemen altından aktığı, suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Bölgede cumartesi günü de babasının kucağında taşıdığı 13 yaşındaki bir çocuk bir başka kaplıcaya düşmüş, vücudunda yanıklar meydana gelmişti.

Parkta bir diğer sorun da ziyaretçilerin doğal hayata fazla yaklaşmaları.

Geçen ay Kanadalı bir turist, bir bizon yavrusunu üşüdüğünü düşünerek arabasının bagajına koymuş, daha sonra sürü yavruyu tekrar arasına almayı reddetmişti.

Görevliler başka çare kalmadığını söyleyerek hayvanı öldürmüştü.

Yetkililer Yellowstone Doğal Parkı'nı ziyaret edenlerden ana yollardan ayrılmamalarını ve yabanıl hayattan uzak durmalarını istiyor.