T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaynar kaplıcalara düşen adam yaşamını yitirdi

Adamın cansız bedeni hala çıkartılamadı

09 Haziran 2016 13:45

ABD'deki Yellowstone Ulusal Park'ın yetkilileri, kaynar kaplıcalara düşen bir ziyaretçinin öldüğünü açıkladı.

23 yaşındaki Colin Nathaniel Scott'un kız kadeşiyle birlikte yürürken, ana yürüyüş yolundan 200 metre kadar ayrıldıktan sonra Norris Kaynağı Havzası'ndaki kaplıcaya düştüğü sanılıyor.

Scott'un bedenini çıkarmaya çalışan yetkililer henüz başarılı olamadı.

Parkın bu bölgesindeki kaynar suların ince bir kaya tabakasının hemen altından aktığı, suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Bölgede cumartesi günü de babasının kucağında taşıdığı 13 yaşındaki bir çocuk bir başka kaplıcaya düşmüş, vücudunda yanıklar meydana gelmişti.

Parkta bir diğer sorun da ziyaretçilerin doğal hayata fazla yaklaşmaları.

Geçen ay Kanadalı bir turist, bir bizon yavrusunu üşüdüğünü düşünerek arabasının bagajına koymuş, daha sonra sürü yavruyu tekrar arasına almayı reddetmişti.

Görevliler başka çare kalmadığını söyleyerek hayvanı öldürmüştü.

Yetkililer Yellowstone Doğal Parkı'nı ziyaret edenlerden ana yollardan ayrılmamalarını ve yabanıl hayattan uzak durmalarını istiyor.

ETİKETLER

kaplıcalardoğal hayatABDkaynak kaplıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24