T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaynana evden uzaklaştırılsın!

na şiddete karşı Ankara savcılığında kurulan özel büro rapor hazırladı: "Koca dayağına iştirak eden kaynana, görümce, kayınbirader de evden uzaklaştırı

05 Ekim 2011 03:00


T24 - Kadına şiddete karşı Ankara savcılığında kurulan özel büro rapor hazırladı: "Koca dayağına iştirak eden kaynana, görümce, kayınbirader de evden uzaklaştırılsın"

Kaynanaya evden uzaklaştırma

Habertürk'ten Cemal Dopan'ın haberine göre, kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen ve Ayşe Paşalı cinayetiyle benzer şiddet eylemlerinin artması üzerine, Ankara Adliyesi’nde iki savcının görev yaptığı “özel büro” kurulmuştu. Ancak bu sayı yeterli olmadı ve iki savcı daha görevlendirildi.

Üç aydır görev yapan “özel büro”ya toplam 1500 dosya geldi. Üçte ikisi için “tedbir” kararı alındı, bu kararlara uymayan 300 kişi hakkında da dava açıldı. Başsavcılık, ilk üç ay içindeki gözlem ve çalışmalardan yola çıkarak, aile içinde şiddetin önlenmesine yönelik öneri ve tespitlerin yer aldığı bir rapor hazırladı. Rapor, devletin ilgili tüm kurumlarına gönderildi. İşte, rapordaki “alınması gereken tedbirler”den bazıları:

Savcılık bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları olsun.

Yalnızca şikâyet eden, şiddet uygulayan değil ailenin tüm bireyler üzerinde kapsamlı çalışma yapılsın.

Şiddet uygulayan eşin, evden uzaklaştırma cezası aldıktan sonra evinden özel eşyalarını alması sağlansın.

Aynı evde yaşayan ve mağdurun yakınında olan, ya da eve sürekli gelip giden kaynana, kayınpeder, kayınbirader, görümce gibi aile bireylerinin de şiddet uygulama suçuna iştirak ettiklerinin tespit edilmesi durumunda gerekirse bu kişiler için de “tedbir” kararı alınsın.

Gelinini döven kaynananın veya diğer aile bireylerinin, evden uzaklaştırılması halinde nerede barınacağı, geçimini nasıl sağlayacağı konusunda devlet imkânlar sağlasın.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24