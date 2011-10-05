Kaynana evden uzaklaştırılsın!



T24 - Kadına şiddete karşı Ankara savcılığında kurulan özel büro rapor hazırladı: "Koca dayağına iştirak eden kaynana, görümce, kayınbirader de evden uzaklaştırılsın"

Habertürk'ten Cemal Dopan'ın haberine göre, kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen ve Ayşe Paşalı cinayetiyle benzer şiddet eylemlerinin artması üzerine, Ankara Adliyesi’nde iki savcının görev yaptığı “özel büro” kurulmuştu. Ancak bu sayı yeterli olmadı ve iki savcı daha görevlendirildi.

Üç aydır görev yapan “özel büro”ya toplam 1500 dosya geldi. Üçte ikisi için “tedbir” kararı alındı, bu kararlara uymayan 300 kişi hakkında da dava açıldı. Başsavcılık, ilk üç ay içindeki gözlem ve çalışmalardan yola çıkarak, aile içinde şiddetin önlenmesine yönelik öneri ve tespitlerin yer aldığı bir rapor hazırladı. Rapor, devletin ilgili tüm kurumlarına gönderildi. İşte, rapordaki “alınması gereken tedbirler”den bazıları:

Savcılık bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları olsun.

Yalnızca şikâyet eden, şiddet uygulayan değil ailenin tüm bireyler üzerinde kapsamlı çalışma yapılsın.

Şiddet uygulayan eşin, evden uzaklaştırma cezası aldıktan sonra evinden özel eşyalarını alması sağlansın.

Aynı evde yaşayan ve mağdurun yakınında olan, ya da eve sürekli gelip giden kaynana, kayınpeder, kayınbirader, görümce gibi aile bireylerinin de şiddet uygulama suçuna iştirak ettiklerinin tespit edilmesi durumunda gerekirse bu kişiler için de “tedbir” kararı alınsın.

Gelinini döven kaynananın veya diğer aile bireylerinin, evden uzaklaştırılması halinde nerede barınacağı, geçimini nasıl sağlayacağı konusunda devlet imkânlar sağlasın.





