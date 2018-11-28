Kaynaklar hastanelere aktı: SGK'nın yaptığı ödeme 6 milyardan 41.7 milyar liraya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun yaptığı araştırmaya göre, SGK’nin hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı 6.2 milyar liradan, 41.7 milyar liraya çıktı. Aile bütçelerinden hastanelere giden para miktarı da 621 milyon liradan 9.2 milyar liraya yükseldi.

Erdoğdu, yaptığı araştırmanın sonucunda konuya ilişkin olarak, "2007-2018 arasında bütçenin ortalama yüzde 5’inin sağlık hizmetlerine aktarıldığı görülüyor. Sağlık harcamalarının payı 2011’den itibaren, sağlık hizmetlerindeki ağırlığın SGK’ye aktarılmasıyla düştü" tespitinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Erdoğdu, “Cari sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 509 arttı. SGK’nin hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı yüzde 571 gibi, toplam cari harcamalardaki artışın hemen hemen 200 puan üzerinde bir artış gösterdi. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı yüzde 1389 artış gösterdi” dedi.

Erdoğdu’nun, AKP’nin sağlıkta dönüşüm programı sonuçlarıyla ilgili tespitleri şöyle:

2003’te başlatılan sağlıkta dönüşüm programı esasında sağlık harcamalarının kontrol altına alınmasını hedeflerken dönüşüm sonrası kamusal sağlık harcamaları arttı.

2007-2018 arasında bütçenin ortalama yüzde 5’inin sağlık hizmetlerine aktarıldığı görülüyor. Sağlık harcamalarının payı 2011’den itibaren, sağlık hizmetlerindeki ağırlığın SGK’ye aktarılmasıyla düştü.

Harcamalar SGK’dan

2012’de yeşil kart sahiplerinin harcamaları da SGK’ye devredildi. İlaç ve tedavi ile ilgili harcama yapabilecek asli kamu kurumu SGK oldu. AKP’nin en çok övündüğü alanlardan biri olan sağlıkta, sağlık harcamalarındaki artışa sıkça dikkat çekilir. 676 liradan daha az gelir elde etmeyen herkes Genel Sağlık Sigortası primi, çeşitli hizmetlerden alınan katkı ve katılım paylarını ödemeye mecbur edildi.

2004’te devletin yaptığı sağlık harcamaları içinde merkezi devletin payı yüzde 35, SGK payı ise yüzde 62 idi. 2016’ya gelindiğinde merkezi devletin payı 30’a gerilerken SGK harcamalarının payı yüzde 68’e çıktı.

2004’te devlet tarafından yapılan sağlık harcaması 7.6 milyar lira iken 2017 sonunda 35.3 milyar liraya yükseldi. SGK’nin yaptığı harcamalar ise aynı zaman aralığında 13.2 milyar liraya 73 milyar liraya çıktı. 2017 itibarıyla en yüksek harcama artışı SGK kaleminde gerçekleşti.

Cari sağlık harcamalarından gelir elde eden taraflardan ayakta bakım hizmeti veren doktorlar ile kliniklerin gelirindeki artış yüzde 289 ile toplam harcamalardaki artış hızının 80 puan altında kaldı. Eczane ve tıbbi gereçler satanların gelirindeki artış yüzde 230 ile daha düşük düzeyde gerçekleşti.

Cari sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf ise hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 509 arttı. (11.4 milyar liradan 69.6 milyar liraya çıktı). SGK’nin hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı yüzde 571 arttı ve 6.2 milyar liradan 41.7 milyar liraya çıktı. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı ise yüzde 1389 gibi fahiş bir artış gösterdi. (621 milyon liradan 9.2 milyar liraya çıktı).