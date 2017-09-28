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Kaynak yaparken 5 metre yükseklikten düşen 2 işçiden biri öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde AVM inşaatının çatısında kaynak yaparken, 5 metre yükseklikten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

28 Eylül 2017 22:21

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde AVM inşaatının çatısında kaynak yaparken, 5 metre yükseklikten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı. 
İnegöl İlçesi Huzur Mahallesi\'nde bir AVM inşaatının çatısında kaynak yapan 55 yaşındaki Raif Kaya ile 18 yaşındaki Mahmut D. henüz belirlenemeyen nedenle 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yararlananan iki işçinin yardımına, mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Raif Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mahmut D.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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