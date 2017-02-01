Kaynak: Trump yönetiminin kararı ABD'nin kendi tarihini inkar

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi ülkeye giriş yasağı getiren kararnamesinin ABD'nin kendi tarihini inkar etmesi anlamına geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "ABD göçmenlerin teşkil ettiği bir devlettir, kendi tarihi böyle oluşmuştur. Kendi tarihini inkar olur" dedi.

Kaynak, 'dünyanın radikalizmden ve aşırılıktan muzdarip olduğunu, bunun da terörizme yol açtığını' vurgulayarak, "Radikalizmi ve aşırılığı doğuran sebepler birbirine tahammül etmemek, birbirine hoşgörülü davranmamak, birbirinin ırkını, diğerinden üstün görmek ya da daha kötü görmek. Birbirinin inancını diğerinden daha üstün ya da daha kötü görmek" dedi.

Kararnamede nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin seçilmesine dikkati çeken Kaynak, "Bu ülkelerin vatandaşlarının belli ırka ya da belli dine mensup olması asla modern dünyanın üzerine bina edildiği değerlere yakışmaz. Modern dünya demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk devleti üzerine bina edilir. Herkesin diline, dinine, ırkına, düşüncesine, siyasi düşüncesine saygı, hoşgörü esastır" ifadelerini kullandı.

Kaynak, ABD'de bazı kurumların da bu karara karşı çıktığını hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda kararnamede ABD'nin mülteci programını askıya aldığına atıfta bulunarak Türkiye'nin mültecilerin hepsine önce insan olarak baktığını söyledi.

Kaynak, "Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, iaşesini, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor" diye konuştu.

Daha önce iki başbakan yardımcısından da Trump'ın imzaladığı kararnameye tepki gelmişti.

Açıklamaların içeriği, Türkiye'nin tepkilerin ölçülü olduğu yorumlarına neden oluyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Pazar günü attığı bir tweet'te, Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran ülke olduğuna dikkat çekerken, "ABD'ye alınmayan küresel yetenekleri memnuniyetle almaya hazırız" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise Habertürk gazetesinde yayımlanan mülakatında, "Bunu kabul etmek mümkün değil" ifadesini kullandı.