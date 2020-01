-Kaynak, Shakespeare dizeleriyle seslendi ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, meslek içi eğitime katılan tetkik hakimlere William Shakespeare'in, ''Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin...'' sözleriyle seslendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Yargıtay'ın ortaklaşa düzenlediği ''Yargıtay Meslek İçi Eğitim 2. Dönem''i, HSYK konferans salonunda düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, yargıdaki iş yükü yoğunluğunun önemli sorunlardan olduğunu belirterek, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yargıtay'a yapılacak katkıları önemsediklerini, ancak bu süre içinde edinilecek kazanımların daha önemli olduğunu vurgulayan Kaynak, eğitimlerin hem iş yükünün azalmasına hem de tecrübelerin artırılmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Kaynak, meslek içi eğitim amacının, hakimlere hem üst mahkemelerin bakış açısını yakalatmak hem de iş yükünün azalmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, eğitime katılanların başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Eğitimlerde Yargıtay'ın işleyişini ve prensiplerinin de öğrenileceğini kaydeden Kaynak, eğitime katılanların tüm kazanımlarını dosyalara yansıtacaklarına inandığını söyledi. Nazım Kaynak, tetkik hakimlere, ''Bir ağabeyiniz olarak, akşam okuduğum bir kitaptan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum'' diyerek, William Shakespeare'in şu dizelerini aktardı: ''Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin ve konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın, dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin, nefret etmeden önce sevin, vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce yaşayın. Hayat budur. Onu hissedin,onu yaşayın ve ondan hoşnut olun...'' İnsanın kendi kendisiyle barışık olmasının önemine işaret eden Kaynak, ''Arkadaşlar, dosya okurken de hayatın her safhasında da kendi kendinizle barışık olun, size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu çalışmalarınızın sonunda Yargıtay'a ve Türk adaletine büyük hizmetler vereceğinize inanıyorum'' dedi. HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de ceza davalarının yüzde 50'sinin bozulmasının meslek içi eğitimin yeni baştan ele alınmasını gerekli kıldığını belirterek, eğitime gösterilen ilginin de bu seminerlerin gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.