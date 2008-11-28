'Kaynak olan adam, düzgün adam' mesajı

İfadeleriyle Türkiye'yi sarsan Tuncay Güney, MİT'e çalıştığını gösteren belgeyi yorumladı: "Bana göre bu belge, 'Tuncay Güney doğru söylüyor. Vermiş olduğu belgeler, bilgiler, herşey doğrudur. Kaynak olan adam düzgün bir adamdır' mesajı verilmek için sızdırıldı."



'Eymür'ü tanımam'



Kendisinin hiç kimseyle çalışmadığını ve Mehmet Eymür'ü de basından tanıdığını ileri süren Güney, "Ben 7 yıl onları ispiyonlamadım. Bu ifadeler ortaya çıkmışsa onların hatasıdır. Hani kapatmışlardı bu dosyaları. Adil Serdar Saçan'dan almışlardı. Veli Paşa New York'a geliyor benimle görüşmeye. Niye?” diye konuştu.



Saçan'la Dalan ilişkisi



Dosyaların Saçan'ın deposuna nasıl gittiğini soran Güney, Ergenekoncuların dosyaların kapandığını sandıklarını, ya da Saçan'ın onlara oyun yaptığını belirterek, şöyle devam etti: “Oyuna geldiler. Adil'i çok iyi anlamak, çözmek lazım. Adil bu işin içine nereden girdi, buna bakmak lazım. Bedrettin Dalan, Adil'e arka çıkıyor, neden. Bunlar kanlı bıçaklıydı. Ben yurtdışına çıktıktan sonra, bunlar kanka oldular.'

MİT mensubu olduğuna ilişkin belgenin neden ve kim tarafından basına sızdırıldığını anlamaya çalıştığını anlatan Tuncay Güney, Mehmet Eymür'ün, Ertuğrul Özkök'ün Ergenekon'la irtibatıyla ilgili sözleri ve Hürriyet'in dün kendisi hakkında yaptığı haberi de değerlendirdi. Güney şunları söyledi:



Hürriyet'in korkusu



'Arada malzeme yapılan benim. Bana teşekkür borçları varken neden saldırıyorlar. Hürriyet, 'kendileri hakkında' açıklama yapmamı engellemek için bana saldırıyor. Hürriyet benim için diyor ki 'Bu adam birşey değil.' Bana 'Sen kötü papazsın' diyorlar. Çünkü, hiç kimse olayın kendisine dokunmasını istemiyor. Bu işi sulandırıp bazı insanlara dokunulmasını önlemeye çalışıyorlar. Delil olarak evimden çıkan 6 çuval belge var. Bana göre bu belge, 'Tuncay Güney doğru söylüyor. Vermiş olduğu belgeler, bilgiler, herşey doğrudur. Kaynak olan adam düzgün bir adamdır' mesajı verilmek için sızdırıldı. Şunu tekrarlamak istiyorum. MİT'e saygı duyuyorum ama MİT elemanı değilim.'



ABD'ye gittiğinde cebinde 150-200 doları olduğunu, Citibank'a yatırdığı 4 bin 750 doları da çektiğini kaydeden Güney, “Manhattan'da 39. Cadde'deki daireye aylık 900 dolar kira verdim. Keşke kiramı birileri ödeseydi” dedi.



Bayrakları bile var



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube ekiplerinin, Tuncay Güney'in evinde 2001'de ele geçirdiği ve bir kısmı esrarengiz bir şekilde kaybolan belgeler de ortaya çıkmaya başladı. Kayıp belgeler arasında bulunan Ergenekon terör örgütünün bayrağı bulundu. Sadece Ergenekon yöneticilerinin önünde gizli tören yaptığı öğrenilen bayraktaki simgeler dikkat çekiyor. Göktürk bayrağının içine oturtulan mavi kısım Türklüğü simgeliyor.Ergenekon bayrağındaki 'Davut Yıldızı' ile pergel ve gönye, masonluk simgeleri olarak biliniyor. Bayrağın sol köşesinde bulunan pergel ve gönye şeklindeki mühür ise Ergenekon'un büyümesini ve uluslararası arenada kabul görmesi anlamına geliyor.

