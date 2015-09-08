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Kaynak Holding'e polis baskını

Holdingin avukatları ile polis arasında tartışma yaşandı

08 Eylül 2015 18:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynak Holding’in Üskadar'deki merkez binası ve Bağcılar’daki adresine baskın yaptı.

Mali Şube ekipleri bugün saat 14.30’da Kaynak Holding’in Bağcılar’daki merkezine geldi. Arama kararı olduğu gerekçesi ile içeri girmek istedi. Holdingin avukatları ile polis arasında diyaloglar yaşandı. 

Kaynak Holding, Twitter’dan baskını duyurdu. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kaynak Holding Ter-Er İş Merkezi'ne bugün saat 14.30’da polis ekipleri giriş yapmıştır. Ellerindeki mahkeme kararı avukatlarımız tarafından incelenmektedir.”

Kaynak Holding, bağlı bulunan çok sayıda şirket aracılığı ile eğitimden, teknolojiye, lojistikten perakendeye bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. 

NT mağazaları, Sürat Kargo, Güvender, Bereket mağazaları Kaynak Holding bünyesinde bulunuyor.

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