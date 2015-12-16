Kaynak Holding'e atanan kayyumların 'gizli server' bulduğu iddia edildi

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Kaynak Holding'e atanan kayyumların, holdingin Bağcılar'daki binasında duvar içindeki gizli bölmede 300 terabayt büyüklüğünde yeni bir server (sunucu) bulduğu iddia edildi. Sunucunun, holdinge ait gizli bilgileri kaydetmek ve yurt dışına aktarmak üzere kullanıldığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yönetimine kayyum atanan Kaynak Holding'te bulunan 300 terrabayt'lık sunucudaki veriler, savcılık talimatıyla kopyalanmaya başlandı. Kopyalama ve imaj alma işleminin ardından, emniyet yetkililerince incelenecek verilerle ilgili rapor hazırlanarak savcılığa sunulacak.

Öte yandan, Kaynak Holding'de kayyumların göreve başlamasından sonra bilgisayar sistemine dışarıdan 4 bin 200 siber saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu saldırıların, dijital ortamdaki verilerin alınarak Kazakistan'a aktarılmak amacıyla yapıldığını savunan bilişim uzmanları, siber saldırılara da müdahale etti. Saldırıları önlemek amacıyla da bilişim uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturulduğu öğrenildi. Bu arada, Kaynak Holding'de kayyumların göreve başlamasından bu yana 700 terabayt büyüklüğünde veriye ulaşıldığı ve bunların incelemeye alındığı açıklandı.