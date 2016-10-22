Kaynak Holding bünyesinde kayyım atanan 43 şirket TMSF'ye devredildi

Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 43 şirkete atanan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Başsavcılık, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği, ticari faaliyeti ve organik bağı bulunduğu gerekçesiyle 43 şirkete daha önce atanan kayyımlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, söz konusu 43 şirkete atanan kayyımların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyımların görevlerinin sona ermesine karar verdi.

Kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği şirketlerin listesi:



Işık Yayıncılık Ticaret AŞ,

Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ,

Birtel İletişim Teknoloji Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Doruk Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ,

İdeks Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Teknoloji Medya Reklam Ticaret Limited Şirketi,

Sakarya Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ,

Seachange İnternational Inc,

Seachange Medya Hizmetleri İş ortaklığı,

Yaran Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi,

Kervansaray Seyahat Konaklama Turizm ve Organizasyon Hizmetleri AŞ,

Anadolu Fen Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ,

Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ,

Dizayn Eğitim Araçları Sanayi ve Dış Ticaret AŞ,

Fırat Eğitim Merkezi İşletmeleri Ticaret AŞ,

Körfez Yayınları Basım Yayın Bilgisayar Yazılım Reklam Turizm Özel Eğitim ve Pazarlama,

Mizan Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ,

Hale Eğitim Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ,

Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret AŞ,

Işık Medya Planlama Pazarlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret AŞ,

Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ,

Nema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ,

Sema Eğitim Hizmetleri AŞ,

Erguvan Kurumsal Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ,

Mars Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ,

Fetih Öğretim İşletmeleri AŞ,

Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret AŞ,

İttifa Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ,

Okulum Öğretim İşletmeleri AŞ,

Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ,

Söğüt Öğretim İşletmeleri AŞ,

Vifak Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ,

Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ,

Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ,

Nurpak Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ,

Nur Tekstil Boya Apre Sanayi ve Ticaret AŞ,

Optimum Gaz Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited,

Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ,

Yenbu Makine Sanayi ve Ticaret AŞ,

Gözütoklar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ,

Gözütoklar Dış Ticaret Limited Şirketi,

Gözütoklar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ,

Çelikeller Yapı ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret AŞ,

Çetin Makine Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi