-Kaynak: Durum iç açıcı değil ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Yargıtayda bir yılda bakılan iş miktarının, nüfusu Türkiye'den daha fazla olan Almanya Yüksek Mahkemesinde bakılan iş miktarının 173 katı olduğunu bildirerek ''Görüldüğü gibi durum hiç de iç açıcı değildir" dedi. Adli yıl açılış töreninde konuşan Nazım Kaynak, yeni Anayasa çalışmalarına da değindi. Kaynak, yapılacak yeni anayasanın, toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, demokratik standartlara uygun, temel hak ve özgürlükleri koruyan, çoğulcu, uzlaştırıcı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini önde tutan bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasanın, toplumun bütün kesimlerinin görüşleri doğrultusunda, geniş, katılımcı bir anlayışla hazırlanması ve toplumun değerlerine aykırılık teşkil etmesi gerektiğini söyleyen Kaynak, yeni anayasa yapılırken ''evrensel hukuk'' ve ''evrensel demokrasi'' ilkelerinin de göz ardı edilmemesini istedi. Kaynak, yargıyı ilgilendiren değişiklikler yapılırken, yüksek mahkemelerin, ilk derece mahkemelerinin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, barolarla üniversitelerin görüşlerine de başvurulmasının gerekli olduğunu ifade etti. -Bireysel başvuru hakkı uyarısı- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanınmasıyla ilgili de konuşan Kaynak, bu hakkın tanınmasıyla ilgili kanunun gerekçesinin, bireysel başvurunun temel amacının, Türkiye aleyhine AİHM'ne yapılan başvuruları azaltmak olduğunu hatırlattı. Bu amaca ulaşılabilmesi için bireysel başvurunun AİHM'ce ''etkili bir başvuru yolu'' olarak kabul görmesi gerektiğine işaret eden Kaynak, şöyle devam etti: ''Anılan mahkemenin yaklaşımı ise ülkemizdeki uygulamaya bakarak bu niteliği belirlemek şeklindedir. Bu bağlamda, 23 Eylül 2012 tarihinde uygulamaya başlandığında, ilk anda ve yılda ne kadar başvuru olabileceğini tahmin etmek zor olmakla birlikte, toplumumuzdaki dava açma ve tanınan tüm yasal yolları tüketme eğilimi de gözetildiğinde, bu sayının yüz binleri bulması durumunda böyle bir iş yüküyle nasıl baş edilebileceği, üzerinde durulması gereken çok önemli bir husustur. Özellikle yaşanabilecek olası gecikmeler, bireysel başvuru yolunu AİHM'de ileri sürülebilecek ayrı bir ihlal nedeni haline getirmemelidir.'' -''Durum hiç de iç açıcı değil''- Yargıtayda bir yılda bakılan iş miktarının, nüfusu Türkiye'den daha fazla olan Almanya Yüksek Mahkemesinde bakılan iş miktarının 173 katı olduğunu bildiren Kaynak, ''Görüldüğü gibi durum hiç de iç açıcı değildir. Örtülebilir, saklanabilir olmaktan uzaktır. Bu sorunun sonuçları tüm ülkede yaşanmaktadır'' diye konuştu. -Kılıçdaroğlu - Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adli Yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar'ın yaptığı konuşmayı beğendiğini, Coşar'ın yargının sorunlarına değindiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenden ayrılırken gazetecilerin ''Yasa dışı dinlemelere ilişkin elinizdeki bilgi ve belgeleri açıklamayı düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Sayın Ahsen Coşar'ın konuşması güzeldi. Yargıdaki sorunları dile getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum'' dedi. Bu arada CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının saat 12.30'da Parti Genel Merkezi'nde, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacağı bildirildi.