-KAYNAK ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Yargıtay başkanlığına seçilen Nazım Kaynak ve Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Nazım Kaynak, Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil, Başkanvekili İhsan Akçin, Genel Sekreter Aydın Boşgelmez ile daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk mozolesine geldi. Kaynak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne giden Kaynak, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk! Yargıtay başkanı seçilmem nedeniyle huzurundayız. Yargıtay olarak, adaleti hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek, temel hak ve özgürlükleri başlattığın hukuk devrimleri ve gösterdiğin çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini sürdürmesi konusundaki sorumluluk, tarafımdan onurla üstlenilmiştir. Manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.''