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Kaymakamlıktan okullara Fetih kutlamalarına katılma talimatı

Pazar günü İstanbul’da yapılacak Fetih mitingine öğrenci ve öğretmenlerin katılması için okullara duyuru talimatı gönderildi

28 Mayıs 2016 19:36

CHP Milletvekili Mahmut TanalKadıköy Kaymakamlığı'nın okullara gönderdiği yazıda, öğretmenlerin, öğrencilerin katılımının sağlanmasına yönelik duyurunun,  dikta rejimlerinde yaşandığını söyledi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ‘İstanbul'un Fethi' programıyla ilgili talimat ortaya çıktı. 

haberdar'ın haberine göre; İstanbul'daki okullara kaymakamlık aracılığıyla gönderilen talimat yazısında “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacakları İstanbul'un Fethi'nin 563. Yılı ‘Büyük Fetih Kutlaması' programı düzenlenecektir. Söz konusu programa, okulunuz/kurumunuz yöneticileri, öğretmenler, lise ve dengi okul öğrencileri davetli olup, katılımın sağlanması için gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

 

Mahmut Tanal: Bu resmen dikta rejimidir 

 

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu resmen öğrencilere, ‘Ben geliyorum, beni zorla da olsa karşılayın' demektir. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta kimse böyle bir gayret göstermezken ne hikmetse Cumhurbaşkanının katıldığı bu fetih programı bahane edilerek öğrencilerle karşılama yapılması kabul edilecek bir durum değil. Bu resmen bir dikta rejimidir” şeklinde konuştu.

 

Eğitim Sen: Okullardan sayı isteniyor

 

Eğitim Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev, geçtiğimiz yıl yapılan fetih programına da öğrencilerin zorla götürüldüğünü kaydetti.

Okullardan programa katılacak öğrenci sayısı istendiğini belirten Özev, “Bu, AKP'nin mitingi. Öğrencilerin siyasi mitinge gitmesi son derece yanlış. İki yıldır öğrencilerin siyasi propagandaya alet edilmesi son derece üzücü” dedi.

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