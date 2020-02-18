Cizre Kaymakamlığı'nda yaşamına son veren Nezire Kılıç'ın eşi: Yardım için gitmişti, dinlemediler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yardım istemek için gittiği kaymakamlık binasının dördüncü katından atlayarak yaşamına son veren Nezir Kılıç'ın eşi Kibariye Kılıç, "Kaymakam en azından derdini dinleseydi" dedi.

Cizre Kaymakamlığı binasının dördüncü katından atlayarak hayatına son veren Nezir Kılıç'ın eşi Kibariye Kılıç, olayı herkesin izlediğini iddia etti.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Kibariye Kılıç, engelli maaşı ile geçindiklerini bu nedenle eşinin hem belediyeden hem de kaymakamlıktan yardım istediğini söyledi.

Eşi Nezir Kılıç'ın yarım saat boyunca binanın penceresinde beklediğini belirten Kılıç, “Oradaki görevliler onu koruyamadılar. Hem belediye hem de kaymakamlık koruyamadı. Kaymakam en azından derdini dinleseydi” diye konuştu.