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Kaymakamlık binasındaki Erdoğan fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç.'nin Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü

11 Aralık 2021 07:03

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yere atarak hakaretler eden zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.

Bu sırada Erdoğan'a hakaretler ettiği ifade edilen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

Recep Tayyip Erdoğanpolisgözaltı
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