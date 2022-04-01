Kaymakamlık binasında cinsel istismara 31 yıl hapis cezası

Üvey babasının damadı tarafından 10 yaşından bu yana cinsel istismara uğrayan 26 yaşındaki K.T.’nin ses kaydı alarak kanıtlarla mahkemeye sunduğu davada karar çıktı. Müftülük şoförü olarak görev yapan H.B.S.’ya zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismardan 21, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 10 yıl olmak üzere toplamda 31 yıl hapis cezası verildi.

Yaşananların detaylarını bugünkü köşesinde aktaran Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, cinsel istismarın yaşandığı yerlerden birinin de kaymakamlık binasındaki müftülüğün arşiv odası olduğuna dikkati çekti. Saymaz’ın aktardığı detaylar şöyle:

"Genç adam, H.B.A. ile aralarındaki konuşmanın kaydını savcılığa kanıt olarak sundu. “Zafiyet göstermiş olabilirim” diyen H.B.A., 7 Mayıs 2020 günü tutuklandı. H.B.A.'ya zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı. İddianamede şöyle yazıyor:

'Ses kayıtları dinlendiğinde, mağdur ile şüpheli arasında cinsel ilişki bulunduğunun açık olduğu, münasebetin ne zaman başladığı konusundaki şüpheyi mağdurun konuşma esnasında geçmişte yaşadıkları deneyimden bahsederek ve şüphelinin de itiraz etmeyerek ortadan kaldırdığı…'

K.T.'nin müftülükte istismara uğradığı arşiv odasını tarif ettiği anlatılarak, 'Hükümet konağı içerisindeki müftülük arşivinin bulunduğu katı ve ortamı ayrıntılı şekilde anlattığı, odanın herkes tarafından bilinebilecek bir yer olmadığı' belirtildi. Ayrıca K.T., müftü vekili olarak görev yapan F.K.'nin, H.B.A. ile aralarındaki ilişkiyi öğrenmesi üzerine kendisiyle yakınlaştığını ileri sürdü. K.T., bu kişiyle 2014-2015 yıllarında müftülükte cinsel ilişki yaşadığını iddia etti. Ancak K.T. rızasının olduğunu ifade ettiği için F.K.'ye dava açılmadı."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.