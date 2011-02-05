-KAYMAKAMLIK BİNASINA MOLOTOF DİYARBAKIR (A.A) - 05.02.2011 - Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığına molotofkokteyli atılması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Bağlar Kaymakamlığı ve bazı kamu kurumlarının bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteylerinin isabet ettiği kaymakamlık makam odası ve nüfus müdürlüğünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.