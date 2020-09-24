Kaymakamlığın ceza kestiği AKP’li vekilin 1500 kişilik düğününe Vali ve Kaymakam da katılmış

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın Koronavirüs salgınına rağmen önlemlere uyulmayan 1500 kişilik düğününe Dilovası Kaymakamlığı tarafından para cezası kesildi. Kaymakamlığın para cezası kestiği düğüne Kocaeli Valisi Serdar Yavuz’un yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ın da katıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere kısıtlama getirdi. Artık nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecekti. Ancak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun düğününde bu yasak delindi. İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapıldı.

Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı. CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı’nın aktarımına göre düğünün yapıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yere giden yollar asfaltlandı.

İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğünde nikahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Yasakların delindiği düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı.

Düğünün medyaya yansımasının ardından tepkiler geldi. Bu tepkiler üzerine Dilovası Kaymakamlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, pandemi tedbirlerine aykırı davranılmasına göz yumduğu için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten 6 bin 360 lira, düğün sahibi Yaman’a 3 bin 180 lira ve yemek şirketine de 3 bin 180 lira para cezası verdi.

Kaymakamlığın para cezası verdiği düğüne Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ın da katıldığı ortaya çıktı.

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Kaymakam Alkan’ın da katıldığı düğünün 4-5 saat sürdüğünü ve sadece protokolün okunmasının 1,5 saati bulduğunu söyledi. Aydemir’ın aktarımına göre düğünde 5 çeşit yemek verildi ve kapanış keçi sütünden dondurma ile yapıldı. Aydemir, Kaymakam Alkan’ın da düğünde yer almasını hatırlatarak, kesilen para cezasını “Soruşturmayı açanlar soruşturulmalılar” diye yorumladı. (ANKA)