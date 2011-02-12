-KAYMAKAMLIĞA MOLOTOFKOKTEYL DİYARBAKIR (A.A) - 12.02.2011 - Diyarbakır'da yüzleri maskeli kişiler, gece saatlerinde Sur Kaymakamlığına molotofkokteyli attı, Bağlar ilçesinde ise 3 araç yakıldı. İnönü Caddesi'ndeki bir iş hanının ikinci katında bulunan Sur İlçe Kaymakamlığına, gece geç saatlerde yüzleri maskeli bazı kişilerce molotofkokteyli atıldı. Pencereden içeri giren molotofkokteyli nedeniyle çıkan küçük çaptaki yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan merkez Bağlar ilçesinin Mevlana Halit ve Kaynartepe mahallelerinde 3 araç kundaklandı. Yanan araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, park halindeki bazı araçların yanması da önlendi. Kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.