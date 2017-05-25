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Kaymakamın makam otomobilinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

25 Mayıs 2017 22:47

Bartın'ın Ulus ilçesinde Kaymakam Recep Hasar'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı motosiklet sürücüsü İbrahim Okutucu hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ulus yolunun Abdipaşa Belediyesi Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Ulus'a giden Ulus Kaymakamı Recep Hasar'ın içinde bulunduğu, Metin Yağcı yönetimindeki makam otomobili, köy yolundan ana yola çıkan İbrahim Okutucu'nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Okutucu, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okutucu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Okutucu'nun Ulus'ta ekmek fırınında çalıştığı öğrenildi.

Kaymakam Recep Hasar ve şoförü Metin Yağcı, kazada yara almadı. Kaymakam Hasar, jandarma aracıyla ilçeye giderken, şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra motosiklet ve Kaymakam'ın makam aracı yoldan kaldırıldı.

 

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