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KAYMAKAMIN MAKAM ARACI ÇALINDI KOCAELİ (A.A)

31 Mayıs 2011 21:22

-KAYMAKAMIN MAKAM ARACI ÇALINDI KOCAELİ (A.A) - 31.05.2011 - Kartepe Kaymakamı Mustafa Ünaldı'nın makam aracını çalan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, aracı yaklaşık 150 metre ötede bırakarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Kartepe Uzunçiftlik Emekevler Mahallesi'ndeki kaymakamlık konağına giren kişi ya da kişiler, bahçede park halindeki otomobili çaldı. Aracın çalındığını fark eden Kaymakam Ünaldı, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, otomobili konağın yaklaşık 150 metre uzağında terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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