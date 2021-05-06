Kaymakamın düzenlediği toplantıya katılmayan 7 hekim hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Eyüp'te görev yapan 7 aile hekimi hakkında Kaymakam İhsan Kara'nın düzenlediği toplantıya katılmadıkları gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Şube tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edildi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Katılmak zorunda olmadıkları, aksine katıldığı durumda cezai sorumluluğu oluşacağı toplantıya katılmadıkları için 7 hekime hem de pandemi yoğunluğunda soruşturma açmak moral motivasyon ve onur kırıcı bir olay olmuştur" denildi.

Aile hekimlerinin, mevzuata göre ancak valilik ve il sağlık müdürlüğünün yapacağı çağrıya uyabileceklerinin altı çizilen açıklama şöyle:

"Mevcut aile hekimliği mevzuatlarına göre kaymakamlık makamının toplantısına katılmak için görev yerinden ayrılmak cezai sorumluluk getirmektedir. Hal böyleyken katılmak zorunda olmadıkları, aksine katıldığı durumda cezai sorumluluğu oluşacağı toplantıya katılmadıkları için 7 hekime hem de pandemi yoğunluğunda soruşturma açmak moral motivasyon ve onur kırıcı bir olay olmuştur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu şekilde saçma sebeplerle başlatılan başka bir soruşturma görmememiz için idarece gerekli önlemlerin alınmasını ve mevcut soruşturmanın acilen sonlandırılmasını talep ediyoruz.” (ANKA)