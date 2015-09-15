T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaymakamın aramalarına yanıt vermeyen müdüre etik cezası

Kaymakam, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili'ne 'Padişah mısın?' demişti

15 Eylül 2015 09:57

Amasya’nın Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe’nin, ilçeye spor kompleksi yapmak amacıyla 3 hafta boyunca aramalarına yanıt vermeyen, bunun üzerine Güntepe tarafından sosyal medya üzerinden “Padişah mısın?” diye eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'a Başbakanlık Etik Kurulu'nca telefonlara çıkmayıp, geri dönüş de yapmamasını “etik ihlali” olarak değerlendirildi.

 

Beytüşşebap’a atandı

 

Şu anda Şırnak’ın Beytüşşebap kaymakamı olan Güntepe, Altunsoy’u Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikâyet etmişti.

Spor Genel Müdür VekiliBaşvuruyu değerlendiren Kurul, birden çok kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hizmeti ifa edecek görevliler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın esas olduğunu vurgularken, ilişkilerde karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bürokratik nezakete de uyulması gerektiğine işaret edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kararda, “Nezaket ferdi münasebetlerde olduğu kadar bürokraside de önem arz etmektedir. Bu sayede iş ilişkileri ve kamu hizmetlerinin görülmesi kolaylaşacaktır” denildi.

Kararda “Genel Müdür söz konusu arama esnasında müsait olmasa da bürokratik nezaket gereği daha sonrasında arayan kişiye dönüş yaparak durumu açıklaması gerekirdi” açıklaması yapıldı.

 

ETİKETLER

spor genel müdürüetikbaşbakanlıkhaberaçıklamakaymakam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24