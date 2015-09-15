Kaymakamın aramalarına yanıt vermeyen müdüre etik cezası

Amasya’nın Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe’nin, ilçeye spor kompleksi yapmak amacıyla 3 hafta boyunca aramalarına yanıt vermeyen, bunun üzerine Güntepe tarafından sosyal medya üzerinden “Padişah mısın?” diye eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'a Başbakanlık Etik Kurulu'nca telefonlara çıkmayıp, geri dönüş de yapmamasını “etik ihlali” olarak değerlendirildi.

Beytüşşebap’a atandı

Şu anda Şırnak’ın Beytüşşebap kaymakamı olan Güntepe, Altunsoy’u Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikâyet etmişti.

Başvuruyu değerlendiren Kurul, birden çok kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hizmeti ifa edecek görevliler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın esas olduğunu vurgularken, ilişkilerde karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bürokratik nezakete de uyulması gerektiğine işaret edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kararda, “Nezaket ferdi münasebetlerde olduğu kadar bürokraside de önem arz etmektedir. Bu sayede iş ilişkileri ve kamu hizmetlerinin görülmesi kolaylaşacaktır” denildi.

Kararda “Genel Müdür söz konusu arama esnasında müsait olmasa da bürokratik nezaket gereği daha sonrasında arayan kişiye dönüş yaparak durumu açıklaması gerekirdi” açıklaması yapıldı.