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Kaymakamdan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli uzman çavuşa evlendirme sözü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin ailelerini ziyaret eden Kaymakam Bülent Karacan, telefonla görüştüğü Uzman Çavuş Recep Soymaz'a ilçeye dönüşünde evlendirme sözü verdi

21 Şubat 2018 14:23

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin ailelerini ziyaret eden Kaymakam Bülent Karacan, telefonla görüştüğü Uzman Çavuş Recep Soymaz\'a ilçeye dönüşünde evlendirme sözü verdi.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki teröristlere yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için ilçeden operasyon bölgesine giden askerlerin ailelerini ziyaret etti. Erbaa\'dan harekata katılmak için 4 gün önce Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giden Uzman Çavuş Recep Soymaz’ın (28) ailesini ziyaret eden Karacan, askerin babası Mustafa Soymaz (65) ve ağabeyleriyle sohbet etti.
Ziyaret sırasında kardeşini arayan Bekir Soymaz, daha sonra telefonu Kaymakam Karacan’a verdi. Uzman çavuşun bekar olduğunu öğrenen Kaymakam Karacan, Soymaz’a operasyondan sonra evlilik sözü verdi. Karacan, uzman çavuşla telefon görüşmesinde, \'\'Daha önce El Bab’da bulunmuştun. İnşallah orayı da temizleyip, döneceksin. Bizim de gücümüz buna yetti, babanı ziyarete geldik. Baban burada, bizimle beraber. Bize emanet, hiç endişen olmasın. Bekarmışsın dönünce de evlendireceğiz seni. Tamam mı?\'\' dedi. Uzman Çavuş Soymaz ise Kaymakam Karacan\'a \"İnşallah, bakalım\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Karacan da \'\'Bakalım, yok. Ya sen bulacaksın ya baban bulacak ya ben bulacağım. Hayırlısıyla sağ salim döndüğünde de düğününü yapıyoruz\'\' diye konuştu.
Uzman çavuşun babası Mustafa Soymaz ise telefon görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Kaymakam Karacan, daha sonra \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan uzman çavuşlar İsrafil Şahin ve Murat Şahin’in ailelerini ziyaret etti.

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