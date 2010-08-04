-KAYMAKAMDAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA DAVA SAKARYA (A.A) - 04.08.2010 - Karasu Kaymakamı Murat Duru, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eski Karasu Belediye Başkanı Sedat Büyük'e tazminat davası açtı. Karasu Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, eski Karasu Belediye Başkanı Sedat Büyük'ün, yerel bir gazeteye Karasu Kaymakamı Murat Duru hakkında ağır ithamlar içeren elektronik posta gönderdiği belirtildi. Söz konusu elektronik postada yer alan sözlerin Kaymakam Duru'ya hakaret niteliğinde olduğu anlatılan dilekçede, Büyük'ten 7 bin TL tutarında manevi tazminat talep edildi. Elektronik postada kendisi ile ilgili hakaret içeren ibareler nedeniyle mahkemeye başvurduğunu ifade eden Duru, ''Maile baktım, saçma sapan şeyler var. Hakkımı adliyede aramak istedim. 7 bin liralık tazminat davası açtım. Haber yayımlanmadı ama yayımlanması suçun cezasını arttırıyor. Hakaretin yazılması, birisinin görmesi ve duyması yetiyor, suç oluşuyor'' dedi.