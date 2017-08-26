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Kaymakamdan adrenalin dozu yüksek fotoğraflar

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel'in Facebook adresinden paylaştığı, uçurum kenarında otururken, at binip, ok atarken çekilmiş fotoğrafları büyük ilgi gördü

26 Ağustos 2017 16:33

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel\'in Facebook adresinden paylaştığı, uçurum kenarında otururken, at binip, ok atarken çekilmiş fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Yüreğir İlçe Kaymakamlığını 2015\'ten bu yana sürdüren ve kentte renkli kişiliğiyle tanınan Fatih Genel,  sosyal medyadan paylaştığı adrenalin dolu fotoğraflarla fenomen olmuş durumda. Kaymakam Genel\'i Facebook adresindeki hesabında, derin uçurumların kenarında oturup doğayı seyrederken ya da koşan bir atın üzerinde ok atarken görmek mümkün. 
\'ZİHGİR\' ÜRETİYOR
Aynı zamanda usta bir okçu olan Yüreğir Kaymakamı Genel, eski okçuların kullandığı \'zihgir\'i (yayı geren parmağa takılan araç) kendisi üretiyor. Genel, son olarak Adana El Sanatları Festivali\'nde stant açarak zihgir yapımını, meraklılara öğretti.  

FOTOĞRAFLI

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