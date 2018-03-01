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Kaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteği

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Atıf Çiçekli, ilçede eğitim gören 125 öğrenciye, spor malzemesi desteğinde bulundu

01 Mart 2018 19:03

VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Atıf Çiçekli, ilçede eğitim gören 125 öğrenciye, spor malzemesi desteğinde bulundu.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ziyaret ettiği Süphan Ortaokulu\'ndaki 125 öğrenciye çeşitli spor malzemesi hediye etti. Boks İl Temsilciliği görevi de yapan Kaymakam Çiçekli, spor yeteneği olan gençleri tespit edip, ilçedeki Nur Tatar Spor salonunda spor yapma imkanı sağlıyor.
Kaymakam Çiçekli, yetenekli gençlerin spora kazandırılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, \"Süphan Ortaokulu\'nda okuyan 125 öğrenciye malzeme desteğinde bulunduk. Hizmet manasında bu şehirde yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak, bize düşen görev sizlere hizmet edebilmektir. Bu hizmetimizi de, sizlerin gelişmesine katkı sağlayarak yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki; önümüzdeki yıllarda siz kıymetli gençler, spor ve diğer alanlarda iyi yerlere geleceksiniz. Bizler, belediye olarak sizlere daha çok destek vereceğiz. Siz başarılı olursanız, siz faaliyetlerinizde gayretli olursanız ve gerçekten kabiliyetlerinizi yeterince ortaya koyabilirseniz, inanın ki başaramayacağınız şey olmayacaktır\" dedi.

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