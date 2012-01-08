Kaymakama saldırıya 5 tutuklama



T24-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Yavuz'a düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, Uludere Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaymakam Yavuz, 31 Aralık 2011 günü, sınırdaki olayda olayda yaşamını yitirenler için Gülyazı köyünde kurulan taziye çadırını ziyaretinde bir grubun saldırısına uğramıştı.