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Kaymakama saldırıya 5 tutuklama

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

08 Ocak 2012 02:00


T24- Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Anadolu Ajansı'nın haberine göre,  Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Yavuz'a düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, Uludere Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


 Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
 Kaymakam Yavuz, 31 Aralık 2011 günü, sınırdaki olayda olayda yaşamını yitirenler için Gülyazı köyünde kurulan taziye çadırını ziyaretinde bir grubun saldırısına uğramıştı.

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