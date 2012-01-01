-Kaymakama saldıranların tespitinde son aşamaya gelindi ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - Şırnak Valiliği, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a yapılan saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın faillerinin tespitine yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Yavuz'a yapılan saldırının başta taziye sahipleri olmak üzere ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız ile Gülyazı, Ortasu ve Ortabağ köylerindeki taziye sahiplerinin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a yönelik sevgisini ve teveccühünü hazmetmeyen, karanlık odaklardan talimat alan aynı zamanda yaptıkları çirkin davranışın farkında bile olmayan bir mütecaviz grup tarafından ilçe kaymakamımıza yönelik gerçekleştirilen hayasız saldırı, başta tüm taziye sahipleri ve o ilçede yaşayan vatandaşlarımız tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanıp, lanetlenmiştir.'' Saldırganların adalete teslim edilmesi için geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, ''Meydana gelen bu müessif saldırı olayının faillerinin tespitine yönelik çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Ayrıca bu şahısları yönlendiren karanlık odakların deşifre edilerek adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin koordineli ve kararlı çalışmalarıyla sürdürülmekte olup sonuçları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi.