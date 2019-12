Kaymakama Etik Kurul'dan kınama cezası

Kamu Etik Kurulu, Mustafakemalpaşa İlçesi kaymakamlığı sırasında oğlunu işe aldırdığı, bir kadınla yakın ilişki kurduğu, makam aracını alkollü kullanırken kazaya sebebiyet verdiği iddiaları nedeniyle, Sakarya Vali Yardımcısı Adem Saçan’a kınama cezası verdi.



Karar resmi gazetede yayımlandı. Etik Kurul daha önce de havuzlu dansözlü veda partisine katılan Sivaslı ilçesi kaymakamını kınamıştı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kamu Etik Kurulu, hakkında, Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi kaymakamlığı sırasında oğlunu işe aldırdığı, Sosyal Dayanışma Vakfı’nda çalışan bir kadınla yakın ilişki kurduğu, alkollü olarak makam aracını kullanırken kazaya sebebiyet verdiği gibi iddialar bulunan, Sakarya Vali Yardımcısı Adem Saçan’a kınama cezası verdi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik

Kurulu kararı, şu iddialar incelenerek alındı:



Oğlunu işe aldı: Oğlu Buğra Saçan’ı, başkanı olduğu Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 9 Ocak 2008’deki toplantısında alınan 1 no’lu kararla, personel ihtiyacı olmamasına rağmen Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak işe aldırdı. Saçan, kaymakamlıktan ayrıldıktan sonra, oğlunun sözleşmesi, bütçe imkânsızlığı ve ihtiyaç duyulmadığı için feshedildi.



Yakın kadın arkadaş: Sosyal Dayanışma Vakfı’nda çalışan B.D. isimli bir kadın ile yakın arkadaşlık ilişkisi, kamu hizmetine olumsuz yansıdı. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’nun Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında işe alınacak personelin üniversite mezunu olması gerektiği halde, Vakıf Başkanı Kaymakam Adem Saçan, lise mezunu B.D.’nin memur olarak alınmasını sağladı. 13 Temmuz 2005’te işe alınan B.D., Kaymakam’ın “yakın arkadaşı” olduğu için disiplinsiz davrandı.



Yardım paralarını usulsüz harcadı: Karaköy Köyü’nde, 12 Nisan 2006’da meydana gelen yangın nedeniyle afetzedeler için yardım hesabında toplanan paraların bir kısmını özel işlerde ve usulsüz şekilde harcadı. Bu paranın bir bölümü, Saçan’ın talimatıyla hükümet konağı dış cephe boyası, bilgisayar ve masa alımı, yemek bedeli, konaklama bedeli, çiçek bedeli, klima alımı gibi harcamalarda kullanıldı.



Alkollü araç kullandı: 12 Nisan 2009’da saat 22.00 sularında, 16 AA 107 plakalı resmî Kaymakamlık aracını 1.30 promil alkollü olarak kullanırken, bir otomobile çarparak, trafik kazasına neden oldu.



Afet konteynerini arkadaşına verdi: İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün, doğal afetlerde kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin muhafaza edilmesi amacıyla Bursa Valiliği’nce 17 Nisan 2007’de Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı emrine tahsis ettiği iki konteynerinden birini yakın arkadaşı İ.D.’ye verdi. İ.D., konteyneri büro alarak kullandı. Valiliğin isteği üzerine, her iki konteynerin de amacına uygun kullanıldığını yazılı olarak bildirdi.



İddiaları inceleyen ve Saçan’ın savunmasını alan Etik Kurulu raportörleri, hazırladıkları raporda, Saçan’ın Kamu Görevlileri Etik Kurulu ilkelerine aykırı davrandığı kararına vardılar. Etik Kurul, Saçan’a “kınama cezası” verdi.





Saçan ne dedi ?



Adem Saçan, Etik Kurul’a savunmasında özetle şunları kaydetti:



Mermerciler sık sık ulusal ve uluslararası fuarlara katılır. Yönetimi halkla ilişkiler konusunda uzman bir elemana ihtiyacı olduğunu söyledi. Oğlum da Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu.



B.D. görevinden istifa etti ve evlendik, konu özel hayat ve kişi mahremiyetine girer.



Hafta sonları makam şoförümün tatilini bölmemek için makam aracım yerine, üzerinde resmi plaka da olmayan eski makam aracını kendim kullandım. Her vatandaş gibi alkollü araç kullanmaktan 535 TL idari para cezası ödedim. Her iki araçtaki onarımı da kendim üstlendim. Diğer araç bana çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili kavuşturma Bursa Adliyesi’nde sürüyor.





Kaymakama sulu veda oteline kapatma



Kamu Görevlileri Etik Kurulu, daha önce de, şu anda Erzurum’un Oltu İlçesi Vali Yardımcısı olan eski Uşak Sivaslı İlçesi Kaymakamı Sedat Yıldırım hakkında kınama kararı almıştı. 2009 Ağustos’unda Erzurum’un Oltu İlçesi’ne tayini çıkan Uşak’ın eski Sivaslı İlçesi Kaymakamı Sedat Yıldırım için Ekim 2009’da bir otelde veda gecesi düzenlenmiş, dansözlerle göbek atan Yıldırım, gecenin sonunda da havuza atılmıştı. Olayın ardından ‘sulu veda’ partisinin yapıldığı gazino ve otele fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, otel, toplam 120 gün kapatılmıştı.