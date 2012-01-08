-Kaymakam Yavuz'a saldırıya tutuklama ŞIRNAK (A.A) - 07.01.2012 - Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Irak sınırındaki olayda hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Yavuz'a düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, Uludere Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.